Джикия: российским футболистам нужно серьезно отнестись к Лиге наций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборной России по футболу следует серьезно отнестись к стартующей на следующей неделе Лиге наций. Такое мнение журналистам высказал защитник "Спартака" и национальной команды Георгий Джикия.

Россияне в предстоящих матчах Лиги наций сыграют с командами Сербии 3 сентября и Венгрии 6 сентября.

"Обидно, что будут пустые трибуны, самое главное - победить. Надо серьезно отнестись к этому турниру и постараться одержать победы в предстоящих играх. Будем двигаться от игры к игре", - сказал он.

Джикия не стал обсуждать тему невызова в сборную России форварда Александра Соболева, который, как сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов, уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой. "Все решено, все нормально, не хочу вдаваться в подробности и комментировать. Жду ли Соболева на следующий сбор? Я, может, многих жду, но решать будет Станислав Саламович, кого вызвать, кого нет, и я сам буду стараться, чтобы меня вызывали", - подчеркнул он.

Сборная России выступает в третьей группе лиги В в Лиге наций. Победитель группы перейдет в лигу А. По задумке Союза европейских футбольных ассоциаций соревнования должны заменить национальным командам товарищеские матчи.