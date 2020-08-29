СМИ: Месси отказался возвращаться в расположение "Барселоны" на предсезонный сбор

ТАСС, 29 августа. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отказался участвовать в предсезонном сборе команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Periodico.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. По информации El Periodico, 33-летний аргентинец уведомил руководство клуба, что не будет проходить медицинское обследование перед началом сбора до тех пор, пока не станет известно, что к предсезонной подготовке будут допущены Луис Суарес, Артуро Видаль и Иван Ракитич.

Как сообщала аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источник из окружения Месси, аргентинец намерен перейти в английский "Манчестер Сити". "Барселона" не хочет отпускать футболиста и требует за его переход €700 млн, которые прописаны по контракту в качестве отступных. В субботу газета Marca сообщила, что Месси намерен провести встречу с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.