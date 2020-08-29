Хацкевич: футболистов "Ротора" физически не хватило на второй тайм игры с "Химками"

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Футболистам "Ротора" не хватило функциональной готовности, чтобы удержать победный счет в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Химками". Об этом журналистам рассказал главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич.

В субботу "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Химками" (1:1) в шестом туре РПЛ. Гости открыли счет в первом тайме.

"Первый тайм равный: сначала преимущество было у "Химок", потом удалось перехватить инициативу, забить гол. Во втором тайме физически нас не хватило, в этом заслуга "Химок", которые оставили нас без мяча, - сказал Хацкевич. - В конце еще повезло, когда мяч попал в перекладину наших ворот. Ничья - положительный результат с учетом того, что играли с конкурентом по турнирной таблице".

"Ротор" в седьмом туре примет "Краснодар" после перерыва, связанного с играми национальных сборных.