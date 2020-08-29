Тренер: у соперника россиян по финалу шахматной олимпиады индийцев состав сбалансирован

В субботу сборная России обыграла в полуфинале команду США, а команда Индии - сборную Польши. Финал пройдет 30 августа.

"Сборная Индии блестяще укомплектована, на предварительном этапе она обыграла команду Китая и обошла ее, выйдя из группы с первого места. Возможно, у нее более сбалансированный состав, чем у кого-либо, - сказал Рублевский. - У нас, китайцев и индийцев мужские и женские сборные очень сильны, плюс у индийцев хорошая молодежь. Это немаловажно, так как раньше на олимпиадах очки считались по отдельности".

"Наша команда посильнее американской, в которой мужская часть представлена не в сильнейшем составе. Хотя матч был очень напряженным, и второй из них, где счет был 3:3, оказался валидольным. Надо похвалить американцев: до этого матча они показывали блестящую игру и на отборочном этапе, и сильную украинскую команду обыграли в одну калитку. Хотя по именам наша команда была сильнее", - добавил он.