"Витязь" побеждает грандов, "Динамо" теряет лидеров. Итоги Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подольский "Витязь" впервые в истории стал победителем предсезонного хоккейного турнира "Кубок мэра Москвы". Подмосковная команда одержала победы в трех встречах - над московскими ЦСКА, "Спартаком" и "Динамо", занявшими соответственно второе, третье и четвертое места.

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Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года и традиционно является заключительным предсезонным турниром для московских команд и "Витязя". В 2020 году он прошел на "ЦСКА-Арене". В церемонии открытия турнира в четверг приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр спорта России Олег Матыцин. Призеров награждал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Трибуны было разрешено заполнять на 10% от общей вместимости арены, которая составляет 12 100 зрителей. Большинство любителей хоккея приходили на игры по приглашениям. В фойе арены продавались специальные наушники, чтобы зрители могли воочию наблюдать за происходящим на льду и одновременно слушать комментатора.

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Матыцин на церемонии открытия турнира отметил, что проведение Кубка мэра Москвы - еще один шаг на пути преодоления пандемии. "Мы вместе пережили и переживаем очень непростой период в борьбе с пандемией. Я выражаю признательность спортсменам, тренерам, спортивная семья показала, как надо переживать трудности. Надеюсь, что сегодняшний праздник возвращает нас к нормальной жизни и скоро мы будем праздновать победу над трудностями, которые были во всем мире", - сказал Матыцин. В первый день турнира болельщики жаловались на недостаток еды в фойе арены, один из них развернул плакат с надписью "Верните хот-доги на арену". В последующие дни проблема была устранена. Новички "Витязя" и ЦСКА проявили себя Подольский "Витязь" стал главным открытием турнира, одержав победы во всех трех матчах с одинаковым счетом 3:2. ЦСКА подмосковная команда обыграла в основное время, а "Спартак" и "Динамо" - в овертайме.

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Впечатление произвел канадский нападающий команды Джастин Дэнфорт, забросивший четыре шайбы в двух встречах (в стартовой игре он участия не принимал). Дэнфорт в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии и был приобретен "Витязем" в межсезонье. Главный тренер команды Михаил Кравец отметил, что по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет рассчитывать на глубину состава. Подмосковная команда планирует подписать полноценные соглашения с Дмитрием Лугиным и Виталием Поповым, которые находятся на просмотровых контрактах. "Мы сегодня попразднуем, это в любом случае положительная эмоция и позитив. Некоторые говорят, что предсезонные турниры не обязательно выигрывать, некоторые говорят наоборот. Нам нужно продолжать работать, надеемся, что не будет расслабленности перед сезоном. Надеюсь, что амбиции не уменьшатся и мы будем претендовать на самое заветное - Кубок Гагарина", - отметил Кравец.

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ЦСКА на Кубке мэра Москвы провел свои первые матчи в межсезонье. Как сообщил спортивный директор армейцев Алмаз Гарифуллин, в составе команды почти все хоккеисты были заражены коронавирусом. Главный тренер красно-синих Игорь Никитин активно применял ротацию состава. Не выступил на турнире новичок армейцев, бывший хоккеист "Вашингтона" Брэндон Лайпсик, прилетевший в Москву только в пятницу. Никитин заявил, что рассчитывает на Лайпсика как на игрока первых двух звеньев. В ударной тройке Никитин вместе с Марио Кемпе наигрывает других новичков - Николая Голдобина и Андрея Локтионова. Последний в трех матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами. В межсезонье армейцы лишились лидеров команды - нападающих Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, защитников Никиту Нестерова и Александра Романова, вратаря Илью Сорокина.

Как показал турнир, потерю полевых игроков команда почти не заметила и довольно ярко действовала в атаке. Однако при игре в обороне есть где прибавлять, что отмечал и Никитин. Вратари Ларс Юханссон и Александр Шарыченков пока не могут похвастаться надежностью Сорокина. "Динамо" потеряло лидеров Московское "Динамо" потерпело на турнире три поражения. Лидеры бело-голубых Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев приступили к тренировкам после болезни и в первых двух встречах сумели забросить только однажды. В заключительном матче ударная тройка "Динамо" организовала две шайбы и двигалась значительно лучше. Бело-голубые потеряли свое второе ударное звено. До начала турнира заболел Оскар Линдберг, а в первом периоде второй встречи с ЦСКА из-за травмы лед покинул Тему Пулккинен. Оба легионера выбыли как минимум на две недели и пропустят начало сезона КХЛ. Несмотря на это, новых приобретений у бело-голубых в ближайшее время не планируется.

"Новых фамилий в составе вы в ближайшее время вряд ли увидите. Сейчас мы определяемся по поводу Никиты Попугаева (нападающий находится на просмотровом контракте - прим. ТАСС). Шестого легионера пока подписывать не планируем", - сказал генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов. Слабо выглядят третье и четвертое звенья "Динамо". Главный тренер команды Владимир Крикунов по ходу турнира использовал несколько игроков из молодежной команды и команды Высшей хоккейной лиги, но и они не произвели впечатления. В отсутствие Линдберга всплывает прошлогодняя проблема - отсутствие сильных центральных нападающих, помимо Шипачева. "Запас центральных нападающих у нас есть. Владимир Васильевич Крикунов не всеми доволен, но ребята будут работать. Надеемся, что они прибавят", - отметил Меркулов. Динамовцы последними из команд КХЛ начнут регулярный чемпионат. Свой первый матч они проведут на выезде с "Авангардом" только 5 сентября, поэтому у тренерского штаба еще есть время на исправление ситуации. Знарку предстоит решить вопрос с легионерами Большая часть хоккеистов "Спартака" в межсезонье также были заражены коронавирусом и по словам главного тренера Олега Знарка пока далеки от хорошей формы. На Кубке мэра Москвы хорошо проявили себя новые легионеры красно-белых. Йори Лехтеря, Лукаш Радил и Мартин Бакош забросили по две шайбы. Другие сочетания красно-белых были не столь заметны.

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Все легионеры "Спартака" составляют первую бригаду большинства команды, к нападающим первой тройки добавляется защитник Эмиль Юсе и форвард Робин Ганзл, который действует на пятаке перед воротами соперника. Однако в составе красно-белых помимо пяти полевых иностранцев есть и вратарь Юлиус Гудачек. По регламенту КХЛ в заявке на матч может присутствовать не более пяти легионеров. На Кубке мэра Москвы Гудачек сыграл только одну встречу. Тогда в состав не попал Лукаш Радил. По ходу сезона чешский форвард вряд ли будет выпадать из основы. Если место в воротах займет Гудачек, скорее всего, лишним легионером окажется Ганзл, которого в центре третьего заменит новичок команды Роман Любимов. "Решать вопрос с легионерами будет трудно, будем делать это по ходу сезона. Легионеры неплохо выглядят, как и молодежь. С первым вратарем пока не определились. Любимов может сыграть и в центре, когда мы его подписывали, договаривались, что он будет играть и центрального, и крайнего нападающего в зависимости от легионеров", - пояснил Знарок. Число участников Кубка мэра Москвы может увеличиться До 2011 года в Кубке мэра Москвы с ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно играли "Крылья Советов" и "Атлант". С 2012 года турнир разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным "Витязем". С 2018 года омский "Авангард" проводит домашние матчи в Балашихе, в предстоящем сезоне китайский "Куньлунь" будет принимать соперников в Мытищах.