"Витязь" побеждает грандов, "Динамо" теряет лидеров. Итоги Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подольский "Витязь" впервые в истории стал победителем предсезонного хоккейного турнира "Кубок мэра Москвы". Подмосковная команда одержала победы в трех встречах - над московскими ЦСКА, "Спартаком" и "Динамо", занявшими соответственно второе, третье и четвертое места.
Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года и традиционно является заключительным предсезонным турниром для московских команд и "Витязя". В 2020 году он прошел на "ЦСКА-Арене". В церемонии открытия турнира в четверг приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр спорта России Олег Матыцин. Призеров награждал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Трибуны было разрешено заполнять на 10% от общей вместимости арены, которая составляет 12 100 зрителей. Большинство любителей хоккея приходили на игры по приглашениям. В фойе арены продавались специальные наушники, чтобы зрители могли воочию наблюдать за происходящим на льду и одновременно слушать комментатора.
Матыцин на церемонии открытия турнира отметил, что проведение Кубка мэра Москвы - еще один шаг на пути преодоления пандемии. "Мы вместе пережили и переживаем очень непростой период в борьбе с пандемией. Я выражаю признательность спортсменам, тренерам, спортивная семья показала, как надо переживать трудности. Надеюсь, что сегодняшний праздник возвращает нас к нормальной жизни и скоро мы будем праздновать победу над трудностями, которые были во всем мире", - сказал Матыцин.
В первый день турнира болельщики жаловались на недостаток еды в фойе арены, один из них развернул плакат с надписью "Верните хот-доги на арену". В последующие дни проблема была устранена.
Новички "Витязя" и ЦСКА проявили себя
Подольский "Витязь" стал главным открытием турнира, одержав победы во всех трех матчах с одинаковым счетом 3:2. ЦСКА подмосковная команда обыграла в основное время, а "Спартак" и "Динамо" - в овертайме.
Впечатление произвел канадский нападающий команды Джастин Дэнфорт, забросивший четыре шайбы в двух встречах (в стартовой игре он участия не принимал). Дэнфорт в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии и был приобретен "Витязем" в межсезонье. Главный тренер команды Михаил Кравец отметил, что по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет рассчитывать на глубину состава. Подмосковная команда планирует подписать полноценные соглашения с Дмитрием Лугиным и Виталием Поповым, которые находятся на просмотровых контрактах.
"Мы сегодня попразднуем, это в любом случае положительная эмоция и позитив. Некоторые говорят, что предсезонные турниры не обязательно выигрывать, некоторые говорят наоборот. Нам нужно продолжать работать, надеемся, что не будет расслабленности перед сезоном. Надеюсь, что амбиции не уменьшатся и мы будем претендовать на самое заветное - Кубок Гагарина", - отметил Кравец.
ЦСКА на Кубке мэра Москвы провел свои первые матчи в межсезонье. Как сообщил спортивный директор армейцев Алмаз Гарифуллин, в составе команды почти все хоккеисты были заражены коронавирусом. Главный тренер красно-синих Игорь Никитин активно применял ротацию состава. Не выступил на турнире новичок армейцев, бывший хоккеист "Вашингтона" Брэндон Лайпсик, прилетевший в Москву только в пятницу.
Никитин заявил, что рассчитывает на Лайпсика как на игрока первых двух звеньев. В ударной тройке Никитин вместе с Марио Кемпе наигрывает других новичков - Николая Голдобина и Андрея Локтионова. Последний в трех матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами. В межсезонье армейцы лишились лидеров команды - нападающих Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, защитников Никиту Нестерова и Александра Романова, вратаря Илью Сорокина.
Как показал турнир, потерю полевых игроков команда почти не заметила и довольно ярко действовала в атаке. Однако при игре в обороне есть где прибавлять, что отмечал и Никитин. Вратари Ларс Юханссон и Александр Шарыченков пока не могут похвастаться надежностью Сорокина.
"Динамо" потеряло лидеров
Московское "Динамо" потерпело на турнире три поражения. Лидеры бело-голубых Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев приступили к тренировкам после болезни и в первых двух встречах сумели забросить только однажды. В заключительном матче ударная тройка "Динамо" организовала две шайбы и двигалась значительно лучше.
Бело-голубые потеряли свое второе ударное звено. До начала турнира заболел Оскар Линдберг, а в первом периоде второй встречи с ЦСКА из-за травмы лед покинул Тему Пулккинен. Оба легионера выбыли как минимум на две недели и пропустят начало сезона КХЛ. Несмотря на это, новых приобретений у бело-голубых в ближайшее время не планируется.
"Новых фамилий в составе вы в ближайшее время вряд ли увидите. Сейчас мы определяемся по поводу Никиты Попугаева (нападающий находится на просмотровом контракте - прим. ТАСС). Шестого легионера пока подписывать не планируем", - сказал генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов.
Слабо выглядят третье и четвертое звенья "Динамо". Главный тренер команды Владимир Крикунов по ходу турнира использовал несколько игроков из молодежной команды и команды Высшей хоккейной лиги, но и они не произвели впечатления. В отсутствие Линдберга всплывает прошлогодняя проблема - отсутствие сильных центральных нападающих, помимо Шипачева.
"Запас центральных нападающих у нас есть. Владимир Васильевич Крикунов не всеми доволен, но ребята будут работать. Надеемся, что они прибавят", - отметил Меркулов.
Динамовцы последними из команд КХЛ начнут регулярный чемпионат. Свой первый матч они проведут на выезде с "Авангардом" только 5 сентября, поэтому у тренерского штаба еще есть время на исправление ситуации.
Знарку предстоит решить вопрос с легионерами
Большая часть хоккеистов "Спартака" в межсезонье также были заражены коронавирусом и по словам главного тренера Олега Знарка пока далеки от хорошей формы. На Кубке мэра Москвы хорошо проявили себя новые легионеры красно-белых. Йори Лехтеря, Лукаш Радил и Мартин Бакош забросили по две шайбы. Другие сочетания красно-белых были не столь заметны.
Все легионеры "Спартака" составляют первую бригаду большинства команды, к нападающим первой тройки добавляется защитник Эмиль Юсе и форвард Робин Ганзл, который действует на пятаке перед воротами соперника. Однако в составе красно-белых помимо пяти полевых иностранцев есть и вратарь Юлиус Гудачек. По регламенту КХЛ в заявке на матч может присутствовать не более пяти легионеров.
На Кубке мэра Москвы Гудачек сыграл только одну встречу. Тогда в состав не попал Лукаш Радил. По ходу сезона чешский форвард вряд ли будет выпадать из основы. Если место в воротах займет Гудачек, скорее всего, лишним легионером окажется Ганзл, которого в центре третьего заменит новичок команды Роман Любимов.
"Решать вопрос с легионерами будет трудно, будем делать это по ходу сезона. Легионеры неплохо выглядят, как и молодежь. С первым вратарем пока не определились. Любимов может сыграть и в центре, когда мы его подписывали, договаривались, что он будет играть и центрального, и крайнего нападающего в зависимости от легионеров", - пояснил Знарок.
Число участников Кубка мэра Москвы может увеличиться
До 2011 года в Кубке мэра Москвы с ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно играли "Крылья Советов" и "Атлант". С 2012 года турнир разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным "Витязем". С 2018 года омский "Авангард" проводит домашние матчи в Балашихе, в предстоящем сезоне китайский "Куньлунь" будет принимать соперников в Мытищах.
"Новость о переезде "Куньлуня" была объявлена значительно позже утверждения списка участников нашего турнира. Рассмотрим возможное расширение турнира в следующем году", - сказал вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятин.
Самым титулованным клубом турнира является "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).