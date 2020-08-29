Глуховский: россияне и индийцы имеют равные шансы на победу в финале шахматной олимпиады

"Это будет борьба равных соперников, в финал они прошли, преодолев серьезный отбор. Тут все решают нюансы, многое будет зависеть от того, как кто подготовится, будет действовать в матчах, будут ли где-то у кого-то порывы вдохновения или минутной слабости. Дать прогноз на исход бессмысленно, завтра все увидим. И не забывайте: это интернет, быстрые шахматы, и это увеличивает роль случайности в целом", - отметил Глуховский.

"Наша сборная относительно других, с которыми ей довелось играть на этом турнире, с моей точки зрения, была более сбалансированной, так получилось в первую очередь, я думаю, в силу мощных шахматных традиций в нашей стране, поэтому у нас нигде нет "проваленных" досок. Это достаточно смешанный турнир, в котором играют разные дисциплины, и у большинства сборных было то там, то здесь небольшое проседание в какой-то из дисциплин. Единственная сборная, которая по тому показателю не уступала нашей, - это китайцы, но они сенсационно проиграли два матча: сначала индийцам, потом на тай-брейке украинцам, но по балансу они были великолепны", - отметил специалист.

Глуховский отметил, что в плей-офф онлайн-олимпиады российским шахматистам пришлось непросто. "Этот турнир показывает общий срез состояния шахмат в стране, и это его достаточно интересная особенность. У нас все тылы были прикрыты, но это не говорит о том, что выигрывать было легко. Да, до тай-брейка добрались, по-спортивному говоря, не вспотев, но в плей-офф любая ошибка очень жестоко наказывается", - подчеркнул он.

"Четвертьфинальный матч с Венгрией не был легким, сегодняшний матч с американцами был еще более трудным, у них хорошее молодое, подрастающее поколение, и мы видели, что на юношеских досках они абсолютно нам не уступали. Но единственное - американцы выступали не в оптимальном составе, поэтому уступили на основных мужских и женских досках. Но уступили в отчаянной борьбе, особенно во втором матче, который завершился вничью, до последней секунды невозможно было сказать, чем этот матч закончится", - сказал Глуховский.

Индийские сюрпризы

Сборная Индии в полуфинальном матче обыграла команду Польши: первый матч противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4:2, во втором матче сильнее оказались индийцы - 4,5:1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.