Глуховский: россияне и индийцы имеют равные шансы на победу в финале шахматной олимпиады

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборные России и Индии, вышедшие в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, имеют равные шансы на успех. Таким мнением с ТАСС поделился исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.
В субботу сборная России обыграла в полуфинале команду США (в первом матче россияне оказались сильнее со счетом 3,5:2,5, второй завершился ничейным исходом), а команда Индии - сборную Польши. Финал пройдет 30 августа.
"Это будет борьба равных соперников, в финал они прошли, преодолев серьезный отбор. Тут все решают нюансы, многое будет зависеть от того, как кто подготовится, будет действовать в матчах, будут ли где-то у кого-то порывы вдохновения или минутной слабости. Дать прогноз на исход бессмысленно, завтра все увидим. И не забывайте: это интернет, быстрые шахматы, и это увеличивает роль случайности в целом", - отметил Глуховский.
"Наша сборная относительно других, с которыми ей довелось играть на этом турнире, с моей точки зрения, была более сбалансированной, так получилось в первую очередь, я думаю, в силу мощных шахматных традиций в нашей стране, поэтому у нас нигде нет "проваленных" досок. Это достаточно смешанный турнир, в котором играют разные дисциплины, и у большинства сборных было то там, то здесь небольшое проседание в какой-то из дисциплин. Единственная сборная, которая по тому показателю не уступала нашей, - это китайцы, но они сенсационно проиграли два матча: сначала индийцам, потом на тай-брейке украинцам, но по балансу они были великолепны", - отметил специалист.
Глуховский отметил, что в плей-офф онлайн-олимпиады российским шахматистам пришлось непросто. "Этот турнир показывает общий срез состояния шахмат в стране, и это его достаточно интересная особенность. У нас все тылы были прикрыты, но это не говорит о том, что выигрывать было легко. Да, до тай-брейка добрались, по-спортивному говоря, не вспотев, но в плей-офф любая ошибка очень жестоко наказывается", - подчеркнул он.
"Четвертьфинальный матч с Венгрией не был легким, сегодняшний матч с американцами был еще более трудным, у них хорошее молодое, подрастающее поколение, и мы видели, что на юношеских досках они абсолютно нам не уступали. Но единственное - американцы выступали не в оптимальном составе, поэтому уступили на основных мужских и женских досках. Но уступили в отчаянной борьбе, особенно во втором матче, который завершился вничью, до последней секунды невозможно было сказать, чем этот матч закончится", - сказал Глуховский.
Индийские сюрпризы
Сборная Индии в полуфинальном матче обыграла команду Польши: первый матч противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4:2, во втором матче сильнее оказались индийцы - 4,5:1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.
"Если говорить про сборную Индии, то она уже преподнесла несколько приятных для болельщиков и неприятных для соперников сюрпризов. В первую очередь это выход в плей-офф с первого места, а также победа над сборной Китая, которая была заслуженным фаворитом турнира, - отметил Глуховский. - У сборной Индии традиционно сильны женские доски - это выдающаяся Конеру, очень сильная [Харика] Дронавалли. Женские доски у них в полном порядке, как, впрочем, и у нас: пока мы женскими досками выигрывали все матчи, женщины пока объективно лучше".
"Также у сборной Индии очень сильны юноши. В этой стране в последнее десятилетие настоящий бум шахмат, и на всех юношеских чемпионатах у нас идет жесткая конкуренция именно с индийцами, - рассказал он. - И если брать тот же матч с Китаем, они выиграли его именно юношескими досками. Чуть слабее у них мужские доски: на первой играет многолетний чемпион мира Вишванатан Ананд, он никому не уступает, особенно в быстрые шахматы, но следующая мужская доска объективно послабее".
В составе российской команды, капитаном которой является Александр Мотылев, выступают Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.
На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.