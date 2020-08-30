"Спартак" в лидерах, "Арсенал" требует полиграф. Стартовал шестой тур РПЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шестой тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал в субботу двумя матчами. Московский "Спартак" на своем поле победил тульский "Арсенал" (2:1), "Химки" и волгоградский "Ротор" сыграли вничью - 1:1. "Спартак" - главный ньюсмейкер старта сезона РПЛ. Главным образом из-за жарких споров о качестве судейства. Во вторую очередь из-за гораздо лучших результатов по сравнению с предыдущим сезоном - четыре победы при двух ничьих, лидерство в таблице, первое место по забитым голам (вместе с "Зенитом"), второе - по разнице мячей.

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Но что, возможно, важнее - подопечные Доменико Тедеско способны переламывать ход неудачно складывающихся игр. В субботнем матче с туляками "Спартак" пропустил на 36-й минуте, но уже через пять минут Александр Соболев поймал передачу на ход от Бакаева, убрал защитника и катнул мяч в дальний угол. Концовка тайма вместила в себя удаление полузащитника "Арсенала" Даниила Лесового за агрессивные споры с лайнсменом (арбитр Алексей Матюнин показал ему вторую желтую карточку, ранее Лесовой был предупрежден за опасную игру) и гол Самюэля Жиго после точного навеса со стандарта, выведший "Спартак" вперед. Вторая половина встречи была небогата на события. Самым запоминающимся эпизодом стала травма вышедшего на замену полузащитника красно-белых Гуса Тила. Стоит отметить, что "Арсенал" даже в меньшинстве не сильно уступал "Спартаку" и смог создать несколько опасных моментов. Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой и вовсе считает, что по игре красно-белые соперника не превзошли. "Некоторые победы "Спартак" добывает не совсем по игре. К примеру, в матче с "Ротором" волгоградцы должны были выигрывать, - сказал Мостовой ТАСС. - В сегодняшнем матче Тула тоже ни в чем не уступала. Быть может, не удали судья игрока "Арсенала", "Спартак" бы и не выиграл. Нельзя сказать, что москвичи по всем статьям переигрывают соперников, так, со скрипом добывают очки и потихоньку идут вверх". В поисках последовательности Бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд считает, что боковой арбитр спровоцировал Лесового на эмоции неверным решением по поводу аута. "В футболе мелочей не бывает, - отметил он в разговоре с ТАСС. - Аут, бесспорно, был в пользу футболистов Тулы, и помощник арбитра ошибся, это решение и придало излишние эмоции игроку "Арсенала". Помощник спровоцировал неправильные действия Лесового". Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев в резкой форме высказал недовольство действиями бригады арбитров встречи во главе с Алексеем Матюниным. По его мнению, Матюнин должен пройти проверку на полиграфе, как ранее судьи скандального матча первого тура между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев и Алексей Еськов.

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"До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют "11 на 11", но, видимо, это не так, - сказал Аджоев. - В этом матче 10 играли против 15, судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за "Спартак". Ключевой момент в матче - удаление Лесового, лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция, или у нас одних проверяют, а других нет?" "Мы не оправдываем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость, но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводят на нет усилия сотен людей? И это только один эпизод в матче, были и другие моменты, тот же Лесовой первую желтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершен такой же фол - карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем - опять ничего. Мы были готовы играть со "Спартаком", что и показал матч, даже второй тайм, когда играли в меньшинстве, но мы не готовились к тому, что против нас будет играть еще и бригада судей", - подытожил собеседник агентства. "Давайте радоваться моменту" После победы над "Арсеналом" команда Тедеско вышла на первое место в чемпионате страны. Лидерство пока условное - у "Зенита" игра в запасе, а разрыв составляет два очка. И все же председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун в разговоре с журналистами призвал наслаждаться происходящим: "Очень приятно, что победили, приятно, что на первом месте. Тил - несчастный случай, давайте радоваться моменту".

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что к первому месту пора привыкать. "Победы - это всегда приятно. Промежуточное первое место? Надо привыкать, приятно, что команда побеждает и показывает характер, это самое главное", - сказал он. Мостовой считает, что у "Спартака" в этом сезоне есть все, чтобы не повторить прошлогодний результат (седьмое место) и закончить чемпионат в тройке призеров. "В том сезоне все было кувырком, все менялось, еще и история с вирусом повлияла, поэтому "Спартак" и занял седьмое место, - сказал Мостовой. - А в этом году красно-белые, обладая таким составом и поддержкой, обязаны быть не ниже третьей строчки. Есть глубина в команде, много перспективных, было усиление на трансферном рынке, к тому же "Спартаку" опускаться ниже уже некуда, дальше только вперед". Аутсайдеры разошлись миром Сразу после "Спартака" и "Арсенала" очный матч провели "Химки" и "Ротор", занимающие предпоследнее и последнее места в таблице. Встреча команд, в прошлом сезоне игравших дивизионом ниже, завершилась вничью - 1:1.

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Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько считает, что двухнедельный перерыв на матчи национальных сборных пойдет на пользу его команде. "Первый тайм играли на быстрых атаках, но пропустили, после перерыва поменяли структуру атак, в итоге смогли забить, - сказал Гунько. - Пауза в чемпионате пойдет команде на пользу: нам не хватает глубины состава, у команды будет время восстановиться. Трансферное окно открыто, работаем, ждем пополнения". Тренер волгоградцев Александр Хацкевич назвал ничью положительным результатом. "Первый тайм равный: сначала преимущество было у "Химок", потом удалось перехватить инициативу, забить гол, во втором тайме физически нас не хватило, в этом заслуга "Химок", которые оставили нас без мяча, - сказал он. - В конце еще повезло, когда мяч попал в перекладину наших ворот. Ничья - положительный результат с учетом того, что играли с конкурентом по турнирной таблице". Программа шестого тура продолжится в воскресенье матчами "Уфа" - "Динамо", "Локомотив" - "Зенит", "Рубин" - "Тамбов", "Ахмат" - ЦСКА, "Сочи" - "Урал" и "Краснодар" - "Ростов".