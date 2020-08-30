Второй матч раненого чемпиона в Москве. "Зенит" на выезде встретится с "Локомотивом"

ТАСС, 30 августа. Программа шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье шестью матчами, которые пройдут в Уфе, Москве, Грозном, Казани, Краснодаре и Сочи. В центральной игре тура действующий чемпион России петербургский "Зенит" на выезде сыграет с вице-чемпионом сезона-2019/20 московским "Локомотивом" (начало игры - 16:00 мск); также в этот день состоятся встречи "Уфа" - "Динамо" (14:00 мск), "Ахмат" - ЦСКА (18:00 мск), "Рубин" - "Тамбов" (18:00 мск), "Краснодар" - "Ростов" (20:00 мск) и "Сочи" - "Урал" (20:00 мск).
Перед встречей на "РЖД-Арене" "Локомотив" и "Зенит" располагаются на седьмом и втором местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения: железнодорожники на своем поле в большинстве уступили "Ахмату" (2:3), а сине-бело-голубые в гостях проиграли "Динамо" (0:1). Москвичи уступили грозненцам впервые за восемь игр, последнее их поражение датировано 6 марта 2016 года. Что касается петербуржцев, в среду прервалась их беспроигрышная серия в чемпионатах России, которая насчитывала 11 месяцев (23 матча).
"Зениту" и "Локомотиву" предстоит провести второй матч за месяц. В первом из них, который состоялся 7 августа, петербуржцы в Москве на "ВЭБ-Арене" победили железнодорожников со счетом 2:1 в матче за Олимп - Суперкубок России. На данный момент команды провели 55 матчей в российской истории, у сине-бело-голубых есть минимальное статистическое преимущество - в их активе 17 побед против 16 у железнодорожников, еще 22 встречи завершились вничью. В чемпионате петербуржцы не обыгрывали столичную команду на выезде с мая 2017 года (2:0), после того успеха на "РЖД-Арене" "Локомотив" одержал две победы, один раз поделив очки с соперником.
В воскресенье главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак не смогут выставить оптимальные составы. За "Локомотив" из-за травм разной степени тяжести не сыграют полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, защитники Дмитрий Живоглядов и Борис Ротенберг, а также нападающий Лука Джорджевич. У "Зенита" список потерь короче: из-за травмы, полученной в игре с "Динамо", около полутора месяцев пропустит аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, а из-за дисквалификации против "Локомотива" не сможет сыграть колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос.
В ожидании на поле новичков ЦСКА
Еще две столичные команды проведут свои поединки на выезде. "Динамо" сыграет в Уфе спустя месяц после матча в предыдущем сезоне, 16 июля бело-голубые на выезде обыграли уфимцев со счетом 1:0. Победа в предыдущем туре над "Зенитом" должна окрылить подопечных Кирилла Новикова. К тому же на их стороне оказались и футбольные власти: в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) отменил прямую красную карточку, показанную в игре с чемпионами защитнику Дмитрию Скопинцеву, поэтому ощутимых потерь у динамовцев нет.
"Уфа" же в предыдущем туре в Казани потерпела второе подряд поражение. Предпосылок для выхода из игрового кризиса у команды пока не видно, и главный тренер Вадим Евсеев откровенно признал, что главная проблема его команды заключается в отсутствии равноценной замены тем игрокам, которые команду покинули, а также в глубине состава. Правда к игре с "Динамо" вернется отбывший дисквалификацию форвард Вячеслав Кротов, удаление которого стало одной из причин высказываний председателя наблюдательного совета клуба Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата России.
В случае победы "Динамо" продлит успешную выездную серию с "Уфой", бело-голубые также побеждали соперника в марте прошлого года (2:1). Уфимская команда за 10 игр в истории противостояния еще ни разу не победила москвичей.
Непростой выезд предстоит и ЦСКА: подопечные Виктора Гончаренко сыграют в Грозном против набравшего ход "Ахмата". Армейцы продолжают усиливаться и подписали контракт с еще одним форвардом после аргентинца Адольфо Гайча - нигерийцем Чидерой Эджуке, перешедшим из нидерландского "Херенвена". Еще один новичок, защитник Бруно Фукс, в предыдущем туре в Краснодаре находился на скамейке запасных, а перешедший из "Ростова" казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов дебютировал за армейцев в той игре.
Грозненцы одержали три победы подряд и находятся в таблице выше своего ближайшего соперника, опережая его на три очка. Перед игрой с ЦСКА дисквалифицирован удаленный из-за двух желтых карточек защитник "Ахмата" Марат Быстров. КДК отменил прямую красную карточку, показанную в прошлом туре полузащитнику грозненцев Антону Швецу, одно время вызывавшемуся в сборную России. Статистика также в пользу армейцев: у них убедительное преимущество по победам (20-4), в том числе в четырех последних играх в Грозном.
"Рубин" и "Сочи" идут фаворитами в своих матчах
Жарким ожидается противостояние южных "Краснодара" и "Ростова", в последний раз соперники играли между собой 1 июля в Ростове-на-Дону. В том матче было сыграно 111 минут 15 секунд, и этот поединок оказался самым длинным в истории РПЛ. Так получилось из-за того, что судья Виталий Мешков и его видеоассистент 10 минут изучали эпизод с попаданием мяча в руку игрока "Краснодара" Кайо. В конечном счете 11-метровый был назначен, и "Ростов" ушел от поражения.
Эта ничья оказалась четвертой подряд в противостоянии обеих команд в чемпионате. В последний раз в премьер-лиге побеждали краснодарцы в марте 2018 года. В состав "Краснодара" вернется отбывший дисквалификацию Кайо.
Постарается в матче с "Тамбовом" продлить свою победную серию до трех матчей перед перерывом "Рубин". У казанцев разыгрался полузащитник Денис Макаров, который забил четыре мяча в последних трех играх, причем каждый раз выходя на замену. Он забил победный гол ЦСКА, а в последней встрече с "Уфой" сделал дубль. Также стоит отметить и полузащитника Хвичу Кварацхелию, без которого не обходилась практически ни одна голевая атака "Рубина".
Рассчитывает укрепить свои позиции и "Сочи". Наряду со "Спартаком", южане пока не проигрывают, занимая сейчас третье место с 11 очками. В предыдущем туре команда Владимира Федотова огорчила как раз будущего соперника "Рубина", а в воскресенье примет "Урал", который выглядит пока нестабильно.