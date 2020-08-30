Второй матч раненого чемпиона в Москве. "Зенит" на выезде встретится с "Локомотивом"

ТАСС, 30 августа. Программа шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье шестью матчами, которые пройдут в Уфе, Москве, Грозном, Казани, Краснодаре и Сочи. В центральной игре тура действующий чемпион России петербургский "Зенит" на выезде сыграет с вице-чемпионом сезона-2019/20 московским "Локомотивом" (начало игры - 16:00 мск); также в этот день состоятся встречи "Уфа" - "Динамо" (14:00 мск), "Ахмат" - ЦСКА (18:00 мск), "Рубин" - "Тамбов" (18:00 мск), "Краснодар" - "Ростов" (20:00 мск) и "Сочи" - "Урал" (20:00 мск).

Перед встречей на "РЖД-Арене" "Локомотив" и "Зенит" располагаются на седьмом и втором местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения: железнодорожники на своем поле в большинстве уступили "Ахмату" (2:3), а сине-бело-голубые в гостях проиграли "Динамо" (0:1). Москвичи уступили грозненцам впервые за восемь игр, последнее их поражение датировано 6 марта 2016 года. Что касается петербуржцев, в среду прервалась их беспроигрышная серия в чемпионатах России, которая насчитывала 11 месяцев (23 матча). "Зениту" и "Локомотиву" предстоит провести второй матч за месяц. В первом из них, который состоялся 7 августа, петербуржцы в Москве на "ВЭБ-Арене" победили железнодорожников со счетом 2:1 в матче за Олимп - Суперкубок России. На данный момент команды провели 55 матчей в российской истории, у сине-бело-голубых есть минимальное статистическое преимущество - в их активе 17 побед против 16 у железнодорожников, еще 22 встречи завершились вничью. В чемпионате петербуржцы не обыгрывали столичную команду на выезде с мая 2017 года (2:0), после того успеха на "РЖД-Арене" "Локомотив" одержал две победы, один раз поделив очки с соперником. В воскресенье главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак не смогут выставить оптимальные составы. За "Локомотив" из-за травм разной степени тяжести не сыграют полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, защитники Дмитрий Живоглядов и Борис Ротенберг, а также нападающий Лука Джорджевич. У "Зенита" список потерь короче: из-за травмы, полученной в игре с "Динамо", около полутора месяцев пропустит аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, а из-за дисквалификации против "Локомотива" не сможет сыграть колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос. В ожидании на поле новичков ЦСКА Еще две столичные команды проведут свои поединки на выезде. "Динамо" сыграет в Уфе спустя месяц после матча в предыдущем сезоне, 16 июля бело-голубые на выезде обыграли уфимцев со счетом 1:0. Победа в предыдущем туре над "Зенитом" должна окрылить подопечных Кирилла Новикова. К тому же на их стороне оказались и футбольные власти: в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) отменил прямую красную карточку, показанную в игре с чемпионами защитнику Дмитрию Скопинцеву, поэтому ощутимых потерь у динамовцев нет.