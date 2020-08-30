"Милуоки" вышел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв "Орландо"

ТАСС, 30 августа. "Милуоки" обыграл "Орландо" со счетом 118:104 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Милуоки" выиграл серию со счетом 4-1.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (28 очков и 17 подборов). У "Орландо" больше всего очков набрал Никола Вучевич (22 очка и 15 подборов). Также дабл-даблом отметился игрок "Милуоки" Крис Миддлтон (21 очко и 10 подборов).

Перед началом встречи игроки почтили минутой молчания память недавно скончавшихся члена Зала баскетбольной славы Люта Олсона, участника Матча всех звезд Клиффа Робинсона и актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018).

Пятый матч серии между "Милуоки" и "Орландо" должен был состояться 26 августа, однако игроки "Милуоки" бойкотировали матч в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. Позднее НБА перенесла матчи плей-офф, запланированные на 26, 27 и 28 августа.

Во втором раунде плей-офф "Милуоки" встретится с "Майами". Первый матч между командами должен состояться 31 августа. Ранее во второй раунд пробились "Торонто" и "Бостон", которые составят вторую полуфинальную пару Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.