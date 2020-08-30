Первым этапом сезона "Формулы-1" со зрителями станет Гран-при Тосканы

ТАСС, 30 августа. Гран-при Тосканы будет первым этапом в сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", на котором будут присутствовать зрители. Об этом сообщает пресс-служба организаторов гонки.

Гран-при Тосканы станет девятым этапом в сезоне и пройдет с 11 по 13 сентября. Десятый этап состоится в Сочи с 24 по 27 сентября, на нем также разрешено присутствие зрителей, ранее сообщалось, что Гран-при России станет первым этапом сезона со зрителями.

"Ежедневно на трибунах могут находиться на более 2 880 зрителей, - говорится в заявлении организаторов. - Власти Тосканы (регион в Италии - прим. ТАСС) утвердили детализированный план мер по предотвращению распространения коронавируса".

В воскресенье состоится гонка седьмого этапа - Гран-при Бельгии. Лучшее время в квалификации показал шестикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") будет стартовать с 11-й позиции.

После шести этапов в зачете пилотов лидирует Хэмилтон, набравший 132 очка, на втором месте находится нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (95), на третьем - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (89). Квят занимает 16-ю позицию, набрав два очка.

Календарь сезона претерпел серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса, сезон стартовал в начале июля в Австрии. Всего в сезоне пройдет 17 этапов.