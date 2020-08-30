С валидолом. Российские шахматисты победили американцев и вышли в финал онлайн-олимпиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады, где встретится с командой Индии. В полуфинальном матче россияне одолели команду США, выиграв в первой встрече со счетом 3,5:2,5 и сыграв вничью во второй - 3:3.

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально Международная шахматная федерация (FIDE) планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, тогда как первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.

Однако из-за пандемии соревнования ушли в интернет. На первом этапе состязались 30 слабейших сборных, включая экзотические для шахматного мира команды Гренады, Мьянмы, Антигуа и Барбуды. На каждом следующем этапе добавлялись команды из высших дивизионов.

По итогам отборочных соревнований, закончившихся 16 августа, 40 сборных были распределены по четырем группам. Из них автоматический допуск получили 25. Сборная России заняла первое место в своей группе, набрав 18 очков по итогам девяти туров. На стадии 1/4 финала россияне сразились с венграми (5:1; 3:3), затем настал черед игры с американцами.

По словам тренера женской сборной России Сергея Рублевского, встреча с командой США, несмотря на кадровое превосходство россиян, получилась сложной. "Наша команда посильнее американской, в которой мужская часть представлена не в сильнейшем составе, хотя матч был очень напряженным, и второй из них, где счет был 3:3, оказался валидольным, - сказал он в беседе с ТАСС. - Надо похвалить американцев: до этого матча они показывали блестящую игру и на отборочном этапе, и сильную украинскую команду обыграли в одну калитку. Хотя по именам наша команда была сильнее".

В финале будет непросто

Соперником россиян по финальному матчу будет команда Индии, лидером которой является 15-й номер рейтинга FIDE Вишванатан Ананд. На предварительном этапе индийцы смогли победить сильнейшую сборную мира команду Китая и даже вытеснить их с первого места в группе. "Сборная Индии блестяще укомплектована, у нас, китайцев и индийцев мужские и женские сборные очень сильны, плюс у индийцев хорошая молодежь, - отметил Рублевский. - Это немаловажно, так как раньше на олимпиадах очки считались по отдельности".