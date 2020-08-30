СМИ: пункт контракта Месси об отступных в размере €700 млн не является обязательным

ТАСС, 30 августа. Клуб, желающий купить у испанской "Барселоны" аргентинского форварда Лионеля Месси, не должен выплачивать каталонцам отступные в размере €700 млн. Об этом заявила испанская радиостанция Cadena SER .

По информации источника, в контракте Месси есть пункт, согласно которому положение о выплате отступных аннулируется в случае его разрыва в последнем сезоне. Соглашение "Барселоны" с 33-летним нападающим истекает 30 июля 2021 года. При продлении контракта в 2017 году Месси подписал дополнительное соглашение, по которому сумма отступных составляла €700 млн в случае разрыва в первые три сезона, и это обязательство аннулировалось в случае ухода аргентинца в последнем сезоне.

Как сообщает Cadena SER, в настоящий момент камнем преткновения является определение даты окончания сезона-2019/20 и согласия Месси на переход в другой клуб. Один из вариантов интерпретации ситуации - сезон завершился после финала Лиги чемпионов, а игрок заявил о намерении уйти раньше, другой - переход Месси состоится в сезоне-2020/21, в связи с чем выплата отступных теряет обязательный характер. Юридические разногласия игрока и клуба могут привести к судебному процессу.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов называются английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.