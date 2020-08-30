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Футбол в Италии

"Милан" подтвердил продление контракта с шведским футболистом Ибрагимовичем

По информации португальской газеты Record, Ибрагимович продлил контракт на год и заработает €7 млн

ТАСС, 30 августа. Итальянский футбольный клуб "Милан" подтвердил продление контракта с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Текущее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" истекает 31 августа.

"Златан снова с нами", - говорится в заявлении пресс-службы.

По сообщению португальской газеты Record, Ибрагимович продлил контракт на год, он заработает €7 млн.

В сезоне-2020/21 38-летний нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года, подписав контракт до конца сезона. Ранее он уже выступал в составе миланского клуба с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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