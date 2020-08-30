"Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ. Варламов сделал 26 сейвов

В составе "Айлендерс" отличились Мэтт Мартин (28-я минута), Лео Комаров (40) и Андерс Ли (44). У "Филадельфии" шайбу забросил Тайлер Питлик (15).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 26 бросков из 27. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 24 минуты 42 секунды, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "0".

Изначально матч должен был пройти в ночь на пятницу, но как и другие игры четвертьфинальных серий был отложен в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Айлендерс". Следующая игра серии состоится 31 августа (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.