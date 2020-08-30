Трипл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Портленд" и выйти в 1/4 финала плей-офф НБА

В составе победителей трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (36 очков, 10 передач и 10 подборов), самым результативным игроком стал Энтони Дэвис (43 очка). У "Портленда" дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич (16 очков и 10 подборов), больше всего очков в команде набрал Си Джей Макколлум (36).

Также в воскресенье "Хьюстон" обыграл "Оклахому" (114:80) и вышел вперед в серии - 3-2. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден (31 очко), у "Оклахомы" дабл-дабл сделали Стивен Адамс (12 очков и 14 подборов) и Дариус Базли (10 очков и 12 подборов). "Лейкерс" вышли во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года.

Пятый матч серии между "Лейкерс" и "Портлендом" должен был состояться в ночь на 27 августа, однако был отложен вместе с другими играми в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине..

"Лейкерс" стали первыми полуфиналистами Западной конференции, ранее определились пары Восточной конференции: "Милуоки" встретится с "Майами", "Торонто" - с "Бостоном".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.