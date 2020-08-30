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НХЛ

"Вегас" одержал вторую победу и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с "Ванкувером"

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Вегаса", следующий матч состоится 31 августа, начало игры в 05:30 мск

ТАСС, 30 августа. "Вегас" переиграл "Ванкувер" со счетом 3:0 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Алекс Так (пятая минута), Зак Уайтклауд (6) и Марк Стоун (43).

Изначально матч должен был пройти в ночь на пятницу, но как и другие игры четвертьфинальных серий был отложен в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Вегаса". Следующий матч состоится 31 августа, начало игры в 05:30 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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