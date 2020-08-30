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Футбол в Англии

СМИ: "Барселона" готова продать Месси в "Манчестер Сити" за €280 млн

Испанцы также готовы рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны английского клуба
Лионель Месси EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 30 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" готов продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в английский "Манчестер Сити" за €280 млн. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов называются английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе.

По информации источника, "Барселона" также готова рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны английского клуба.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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