Даниил Медведев признался, что без сомнений решил участвовать в US Open

ТАСС, 30 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не сомневался в том, что примет участие в US Open. Комментарий спортсмена приводит агентство Reuters.

"Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь. Безопасность была приоритетом для всех, но как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно", - сказал теннисист.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место. В 2019 году он шесть раз подряд выходил в финал на турнирах ATP, в том числе на US Open. Достичь подобных результатов с 2000 года, помимо него, смогли лишь четыре игрока - швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

Ранее от участия в US Open отказались несколько теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, румынку Симону Халеп (второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), украинку Элину Свитолину (5), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде Надаля (2), швейцарца Стэна Вавринку (15).

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.