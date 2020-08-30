Россиянин Смоляр стал четвертым во второй гонке этапа "Формулы-3" в Бельгии

ТАСС, 30 августа. Американский пилот команды Prema Логан Сарджент стал победителем второй гонки седьмого этапа серии "Формула-3", который завершился в Бельгии.

Второе место занял его партнер по команде датчанин Фредерик Вести, третьим финишировал новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр (ART), как и в первой гонке, занял четвертое место, его партнер по программе Михаэль Белов (Charouz Racing System) сошел с дистанции.

После семи этапов в личном зачете лидирует Сарджент, на счету которого 152 очка. На втором месте идет австралиец Оскар Пиастри из Prema (143), на третьем - немец Давид Бекманн из Trident (111,5). Смоляр занимает 12-ю позицию, набрав 40 очков, Белов, проводивший дебютный этап, набранных баллов не имеет.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.