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Футбол в Испании

Месси не явился на тестирование на коронавирус

Футболист ранее заявил, что не будет проходить медицинское обследование перед началом сбора до тех пор, пока к предсезонной подготовке не будут допущены Суарес, Видаль и Ракитич

ТАСС, 30 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси не явился на ПЦР-тест игроков испанской "Барселоны". Об этом сообщает испанская газета Marca.

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Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Сообщалось, что 33-летний аргентинец уведомил руководство клуба, что не будет проходить медицинское обследование перед началом сбора до тех пор, пока не станет известно, что к предсезонной подготовке будут допущены Луис Суарес, Артуро Видаль и Иван Ракитич.

Отмечается, что Видаль и Суарес на тестирование прибыли.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"), что является рекордом.

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