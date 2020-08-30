Польховский сравнил Союз биатлонистов России с ульем, отметив эффективность его работы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) после перестановок в руководстве стал работать слаженнее и эффективнее. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В июле СБР возглавил Виктор Майгуров, входивший до этого в состав правления организации. На посту президента СБР он сменил Владимира Драчева, который оставил должность спустя два года после избрания.

"Сейчас СБР я бы сравнил с ульем, который кипит и работает, - сказал Польховский, который приступил к работе в конце августа. - Каждый сотрудник понимает, что от него требуется. Любой тренер сборной знает, к кому обратиться по тому или иному вопросу. В этом плане мы сделали шаг вперед".

"Майгуров все это контролирует. У нас слаженный коллектив", - добавил он.

Драчев оставил свой пост на фоне управленческого кризиса, с которым столкнулся СБР. У главы организации возникли разногласия с большинством членов правления СБР по ряду вопросов, в том числе по формированию тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. В частности, Драчев отказывался назначать Польховского на пост главного тренера, за что проголосовало большинство членов правления.