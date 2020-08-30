СМИ: бывший футболист "Зенита" Кузяев может перейти в "Галатасарай"

ТАСС, 30 августа. Полузащитник Далер Кузяев, у которого летом закончился контракт с санкт-петербургским "Зенитом", может стать игроком турецкого футбольного клуба "Галатасарай". Об этом сообщает турецкий портал Haberler.

Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года. Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов. Кузяев вызван на сбор сборной России перед матчами Лиги наций с командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Агенты предложили услуги футболиста "Галатасараю". Турецкий клуб изучает предложение, хотя кандидатура Кузяева пока не утверждена главным тренером стамбульского клуба Фатихом Теримом.

До перехода в клуб из Санкт-Петербурга Кузяев выступал за "Карелию", "Нефтехимик" и "Терек" (нынешнее название "Ахмат"). За три года выступлений за "Зенит" Кузяев стал двукратным чемпионом России, а также помог команде выиграть Кубок России. В составе сине-бело-голубых он провел 94 матча, в которых забил 12 мячей и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2017/18 он был включен в список 33 лучших футболистов страны.

За сборную России Кузяев дебютировал 7 октября 2017 года в товарищеской встрече с командой Южной Кореи (4:2). Всего в составе национальной команды он провел 21 матч и забил один гол.