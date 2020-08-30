Получивший травму футболист "Спартака" Тил 31 августа пройдет медосмотр

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Гус Тил, который получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", в понедельник пройдет медицинский осмотр. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

"Спартак" в субботу дома обыграл "Арсенал" (2:1) и возглавил таблицу чемпионата России. Тил вышел на замену на 57-й минуте и покинул поле на 69-й, подвернув голеностоп.

"Завтра Тилу предстоит МРТ", - сказал Фетисов. По словам собеседника агентства, на данный момент в клубе нет информации о характере травмы полузащитника.

22-летний Тил в сезоне-2020/21 принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями. В седьмом туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА. Матч пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных.