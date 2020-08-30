Шварцман выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Бельгии и вышел в лидеры чемпионата

ТАСС, 30 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа серии "Формула-2", который завершился в Бельгии.

Россиянин одержал третью победу в сезоне. Второе место занял его партнер по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, третьим финишировал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял четвертое место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - восьмое.

После семи этапов Шварцман захватил лидерство в личном зачете, в его активе 132 очка. Вторым идет британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi (122).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.