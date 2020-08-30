{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Шварцман выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Бельгии и вышел в лидеры чемпионата

После семи этапов Шварцман опережает в личном зачете британца Каллума Айллота на 10 очков
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа серии "Формула-2", который завершился в Бельгии.

Россиянин одержал третью победу в сезоне. Второе место занял его партнер по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, третьим финишировал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял четвертое место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - восьмое.

После семи этапов Шварцман захватил лидерство в личном зачете, в его активе 132 очка. Вторым идет британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi (122).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.

Теги
Автогонки
Первый в Кузбассе спорткомплекс для паралимпийцев построили ко Дню шахтера
Комплекс сможет принимать соревнования по 50 паралимпийским видам спорта
Читать полностью