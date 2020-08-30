Форвард "Рейнджерс" Кравцов проведет сезон-2020/21 в клубе КХЛ "Трактор"

ТАСС, 30 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов проведет предстоящий сезон в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

20-летний форвард проведет в КХЛ полноценный сезон. Кравцов был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае прошлого года он подписал с клубом трехлетний контракт.

Перед стартом сезона-2019/20 "Рейнджерс" отправили нападающего в фарм-клуб "Хартфорд" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). За "Хартфорд" Кравцов провел пять матчей, после чего принял решение вернуться в Россию и продолжить выступления за "Трактор". Однако в середине декабря снова вернулся за океан. Всего за "Хартфорд" он провел 39 матчей и набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач).

До перехода в американский клуб россиянин также выступал за "Трактор". Кравцов признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче звезд КХЛ 2019 года.