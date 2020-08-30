Колосков призвал прекратить истерику вокруг работы судей на матчах РПЛ

С начала сезона с публичной критикой работы судей выступали владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов, которые заявляли о желании снять команды с чемпионата, а также руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Это все рассчитано на пугливых людей, а их нет ни в РФС, ни в РПЛ - там никого не испугаешь, - сказал Колосков. - Считаю, что какие-то нажим и напор тут абсолютно неуместны. Реально, что руководитель клуба может говорить о том, что он снимется [с чемпионата]? А как же болельщики, руководители регионов?"

"Эту тему нужно закрыть, тут на испуг никого не возьмешь. Истерика не нужна, надо работать в правовом поле, как, допустим, в свое время сделал Федун - написали жалобы, экспертно-судейская комиссия все рассмотрела, разобрала и доложила. Знаю, что такую же жалобу написал и [владелец "Краснодара" Сергей] Галицкий".

Почетный президент РФС отметил, что решение вопросов в правовом поле является тем путем, по которому нужно идти. "Во-вторых, есть лига, она должна защитить свои клубы. Сейчас будет перерыв на матчи сборных, надо провести общее собрание руководителей клубов, пригласить туда [главу департамента судейства РФС Виктора] Кашшаи и председателя судейского комитета и в спокойном режиме рассмотреть спорные зоны, - сказал Колосков. - Согласен с тем, что судейство у нас, мягко говоря, неудовлетворительное, но надо искать природу. Убежден в одном - никакой предвзятости, будто сегодня надо "Спартак" замочить, завтра "Краснодар", а потом "Арсенал", нет".

"Просто такая квалификация у наших судей, которая приводит к тому, что почти после каждого матча возникают такие конфликтные ситуации. Не без основания, конечно. Кому-то, как "Динамо", красную карточку отменили, а ведь VAR (система видеоассистента рефери) смотрел этот эпизод, плюс вчерашний матч "Спартак" - "Арсенал" - с моей точки зрения там были две-три грубые ошибки", - добавил он.

"Говорить о том, что проблем в судействе нет, неправильно"

Колосков выступил за большую открытость в вопросе освещения судейства футбольных матчей. "Нужно придать гласность, - заявил он. - Почему у нас глава департамента судейства выступает только в защиту судей, но ни слова не говорит о том, какая работа ведется по повышению квалификации, созданию единообразных требований. Даже во вчерашней игре судья в одном случае дал желтую карточку, а в аналогичном случае - нет, это безобразие".