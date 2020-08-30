Парафутболисты команды из Ростовской области снялись с чемпионата России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Команда "Юг-Дон" (Ростовская область) снялась с чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, проходящего в Дзержинске. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Автандил Барамидзе.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил "о крупном скандале" на турнире в Дзержинске. Главный тренер ростовской команды Валерий Синау сообщил, что медкомиссия не допустила к участию в соревнованиях трех игроков, в то время как на поле были допущены здоровые спортсмены, которых он назвал "быками и лосями". Синау выразил уверенность, что такие турниры должны быть социальным проектом. В чемпионате России в Дзержинске стартовали восемь команд, три из них - из Ростовской и Свердловской областей и Москвы впервые принимают участие в национальном чемпионате.

"Паралимпийский спорт - не социальный проект, это в первую очередь спорт высших достижений. И чемпионат России - крупнейшее соревнование национального уровня, по итогам которого происходит формирование сборной России. По регламенту турнира все участники, кроме спортсменов, имеющих подтвержденный международный спортивный класс, обязаны пройти всероссийскую спортивную классификацию - три игрока ростовчан ее не прошли, остальные были допущены до матчей и сыграли две встречи. Классификацию проводят квалифицированные специалисты, имеющие международные сертификаты, класс спортсменов подтверждается на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и вносится в международную базу данных Международной федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом", - рассказал Барамидзе.

Также Барамидзе назвал оскорбительными высказывания наставника ростовчан: "Для меня лично обидно, когда руководство региональной команды называет ребят с церебральным параличном лосями. Это оскорбительно".

Уезжать с чемпионата не хотели

"Нам крайне жаль, что руководство команды из Ростовской области приняло решение снять ее после двух матчей - именно на таких турнирах нарабатывается игровой опыт футболистов. И, насколько я знаю, многие из команды не хотели уезжать. Более того, у меня вызывает беспокойство их спортивное будущее. По двум проведенным ростовчанами матчам можно судить - это перспективные ребята, у которых может сложиться спортивное будущее", - подчеркнул Барамидзе.

"Руководство ростовчан возмутило искусственное покрытие игрового поля, но по регламенту проведения всероссийских и международных соревнований это предусмотрено. Более того, матчи Паралимпийских игр в Лондоне, Пекине, Сиднее и Атланте проходили именно на искусственных полях, то же самое можно сказать и о чемпионатах мира и Европы. Правилами Международной федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, ФИФА [Международной федерации футбола], это не запрещено. И я хотел бы поблагодарить руководство Нижегородской области, Дзержинска и стадиона "Капролактамовец" за высокий уровень организации турнира", - заявил Барамидзе.