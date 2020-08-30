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КХЛ

Клуб КХЛ "Авангард" завершил комплектацию состава на предстоящий сезон

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков допустил, что команду могут еще покинуть один-два игрока

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" завершил процесс комплектования состава команды на предстоящий сезон. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В межсезонье команду, в частности, пополнили защитники Алексей Береглазов ("Металлург") и Оливер Каски ("Шарлотт", Американская хоккейная лига), нападающие Илья Каблуков (СКА), Иржи Секач (ЦСКА), Александр Хохлачев ("Спартак").

"Вопрос по комплектации у нас закрыт, мы вписались в потолок зарплат, - сказал Волков. - У нас в обойме пять звеньев. Возможно, один-два человека из состава для получения игровой практики могут нас покинуть. Возможно, один из них - это Семен Кошелев".

Первый матч нового сезона КХЛ "Авангард" проведет 3 сентября дома с новосибирской "Сибирью".

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