Генменеджер ХК "Авангард" не видит предпосылок для перехода Ковальчука

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нет предпосылок к тому, что нападающий Илья Ковальчук перейдет в хоккейный клуб "Авангард". Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В субботу портал Metaratings сообщил о том, что Ковальчук покинет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Форвард перешел в этот клуб в феврале нынешнего года. В плей-офф с учетом матчей кругового этапа он провел восемь матчей, в которых отдал голевую передачу.

"Предпосылок к приходу Ковальчука нет, у нас сложился дружеский коллектив, тем более что мы, как я уже говорил, вписались в потолок зарплат. По Ковальчуку к нам никто не обращался", - сказал Волков.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, работавший с Ковальчуком в клубе НХЛ "Атланта", сказал, что также не говорил с ним по поводу перехода. "Ему всегда удавалось избегать тяжелых травм, поэтому он всегда мог конкурировать с другими хоккеистами. Он говорил, что его цель - выиграть Кубок Стэнли. Я поздравил Ковальчука с игрой за "Вашингтон", но другие вопросы с ним мы не обсуждали", - отметил тренер.