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Футболист Нойштедтер признался, что не ожидал вызова в сборную России

Игрок с июля находится без клуба

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Футболист Роман Нойштедтер не ожидал вызова в состав сборной России. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба сборной.

В июле у Нойштедтера закончился контракт со столичным "Динамо". Клуб не стал продлевать соглашение с игроком. Нойштедтер перешел в команду в 2019 году, на данный момент он находится без клуба.

"Нет, не рассчитывал на вызов в сборную. Но я занимался индивидуально с персональным тренером, и когда Станислав Саламович набрал мне, очень обрадовался. Последние три недели каждое утро бегал, днем выходил в зал и на футбольное поле. Конечно, я не в оптимальных кондициях, все-таки уехал из "Динамо", а пацаны играют в чемпионате России, но я тут, чтобы показать себя, а потом тренер будет оценивать ситуацию", - сказал футболист.

Россияне в матчах Лиги наций сыграют с командами Сербии и Венгрии 3 и 6 сентября соответственно. Сборная России выступает в третьей группе лиги В в Лиге наций, победитель группы перейдет в лигу А. По планам Союза европейских футбольных ассоциаций, соревнования должны заменить национальным командам товарищеские матчи.

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Российский футболЛига наций
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