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Летние олимпийские виды спорта

Конева на Кубке России установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке

Спортсменка прыгнула на 14,75 метра
Екатерина Конева Егор Алеев/ТАСС
Описание
Екатерина Конева
© Егор Алеев/ТАСС

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева на Кубке России в Брянске установила лучший результат сезона в мире. В первой попытке спортсменка показала результат 14,75 метра.

Конева, прыгнув на 14,75 м, отказалась от дальнейших прыжков. Соревнования в Брянске продолжаются. До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55 м), Европы - болгарке Габриэле Петровой (14,38 м).

Кубок России стал для 31-летней Коневой первым стартом летнего сезона. На зимнем чемпионате России 2020 года спортсменка заняла второе место (14,13 м), уступив Наталье Евдокимовой (14,16 м).

На ЧМ-2014 в помещении, который проходил в польском Сопоте, Конева победила с результатом 14,46 м.

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