Футболисты московского "Динамо" сыграли в гостях вничью с "Уфой"

ТАСС, 30 августа. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 43-й минуте открыл камерунский легионер "Динамо" Клинтон Н'Жи. У хозяев на 59-й минуте отличился форвард Тимур Жамалетдинов. "Уфа" ни разу не побеждала "Динамо" в 11 матчах в премьер-лиге: семь поражений и четыре ничьи.

Динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 11 очков после шести матчей. Уфимцы с пятью очками занимают 11-е место. Они не могут выиграть на своем поле восемь матчей кряду, в последний раз одержав победу 21 июня над "Тамбовом".

В следующем туре "Динамо" примет на своем поле казанский "Рубин", "Уфа" сыграет с "Тамбовом" в гостях. Матчи тура пройдут 12-13 сентября.