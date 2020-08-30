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Футбол в России

Футболисты московского "Динамо" сыграли в гостях вничью с "Уфой"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 43-й минуте открыл камерунский легионер "Динамо" Клинтон Н'Жи. У хозяев на 59-й минуте отличился форвард Тимур Жамалетдинов. "Уфа" ни разу не побеждала "Динамо" в 11 матчах в премьер-лиге: семь поражений и четыре ничьи.

Динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 11 очков после шести матчей. Уфимцы с пятью очками занимают 11-е место. Они не могут выиграть на своем поле восемь матчей кряду, в последний раз одержав победу 21 июня над "Тамбовом".

В следующем туре "Динамо" примет на своем поле казанский "Рубин", "Уфа" сыграет с "Тамбовом" в гостях. Матчи тура пройдут 12-13 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит540110-312
3Сочи53209-611
4Динамо63216-311
5Ахмат53118-610
6Ростов53023-49
7Локомотив52127-67
8Рубин52128-77
9ЦСКА52127-67
10Краснодар52126-37
11Уфа61235-115
12Урал51223-55
13Арсенал61236-85
14Тамбов51043-83
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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