Футболисты московского "Динамо" сыграли в гостях вничью с "Уфой"

ТАСС, 30 августа. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет на 43-й минуте открыл камерунский легионер "Динамо" Клинтон Н'Жи. У хозяев на 59-й минуте отличился форвард Тимур Жамалетдинов. "Уфа" ни разу не побеждала "Динамо" в 11 матчах в премьер-лиге: семь поражений и четыре ничьи.
Динамовцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 11 очков после шести матчей. Уфимцы с пятью очками занимают 11-е место. Они не могут выиграть на своем поле восемь матчей кряду, в последний раз одержав победу 21 июня над "Тамбовом".
В следующем туре "Динамо" примет на своем поле казанский "Рубин", "Уфа" сыграет с "Тамбовом" в гостях. Матчи тура пройдут 12-13 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|7
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|9
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|10
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|11
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2