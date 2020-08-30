Сборная России выиграла шахматную онлайн-олимпиаду

ТАСС, 30 августа. Сборная России выиграла у команды Индии в финале и стала победителем Всемирной шахматной онлайн-олимпиады. В первом финальном матче все шесть партий завершились вничью, во втором российская команда победила со счетом 4,5:1,5.
На пути к финалу россияне выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале - у американцев. На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Болгарии, Армении, Румынии, Хорватии и Англии.
В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.
На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.
Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально Международная шахматная федерация (FIDE) планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, а первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.