Сборная России выиграла шахматную онлайн-олимпиаду

ТАСС, 30 августа. Сборная России выиграла у команды Индии в финале и стала победителем Всемирной шахматной онлайн-олимпиады. В первом финальном матче все шесть партий завершились вничью, во втором российская команда победила со счетом 4,5:1,5.

На пути к финалу россияне выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале - у американцев. На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Болгарии, Армении, Румынии, Хорватии и Англии.