Легкоатлетка Конева призналась, что перестала верить в получение нейтрального статуса

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в тройном прыжке Екатерина Конева не верит в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предоставит ей нейтральный статус, который требуется российским легкоатлетам для выступления на международных соревнованиях. Об этом Конева рассказала ТАСС.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых проблем в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics, после чего российские спортсмены получили возможность выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе. Конева на протяжении нескольких лет подавала заявки на этот статус, но каждый раз эти попытки оказывались безрезультатными. В воскресенье на Кубке России в Брянске Конева в первой попытке показала результат 14,75 метра, отказалась от дальнейших прыжков и стала победительницей соревнований. До этого лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55 м), Европы - болгарке Габриэле Петровой (14,38 м).

"Сейчас уже ни на что не надеюсь, потому что из года в год ничего не дают. Я реалистка и давно смотрю на все вещи не в розовых очках", - сказала Конева.

Последний раз Конева выступала на международном турнире в октябре 2015 года, когда одержала победу на Всемирных военных играх в Южной Корее. В ее активе есть победа на зимнем чемпионате мира - 2014, серебряная награда летнего ЧМ-2013 в Москве и чемпионата Европы - 2014 в Цюрихе.