Финал Кубка Греции по футболу перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 30 августа. Финал Кубка Греции по футболу между клубами АЕК и "Олимпиакос" перенесен из-за положительного теста на коронавирус одного из игроков команды из Пирея. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Греции.

Имя игрока "Олимпиакоса", который заразился коронавирусом, не сообщается. Финал должен был пройти 30 августа. Новая дата проведения матча будет установлена позже специальным решением исполкома федерации.

"Олимпиакос" выигрывал трофей 27 раз. Последняя победа была в 2015 году. В минувшем чемпионате страны "Олимпиакос" занял первое место и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

АЕК завоевывал кубок страны 15 раз. Предыдущий успех датируется 2016 годом. В завершившемся чемпионате АЕК занял третье место и теперь будет играть в отборочном турнире Лиги Европы.