Сборная Индии подала апелляцию на результат финала шахматной онлайн-олимпиады с россиянами

ТАСС, 30 августа. Индийская сборная подала апелляцию на результат финального матча Всемирной шахматной онлайн-олимпиады против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время, как сообщается, это произошло из-за проблем с интернетом.

"Во втором матче финала у двух индийских игроков было прервано соединение в интернете, и они потеряли время. Индия подала официальную апелляцию, запрос рассматривается", - говорится в сообщении.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.