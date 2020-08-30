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Футболист сборной России Головин получил травму в матче чемпионата Франции

Полузащитник был заменен на 16-й минуте гостевой встречи с "Мецом"
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Российский футболист был заменен на 16-й минуте гостевой встречи с "Мецом". Он получил травму задней поверхности бедра.

Ранее был обнародован состав национальной команды на первые матчи Лиги наций, Головин был вызван на игры сборной России. Первый матч пройдет 3 сентября в Москве против команды Сербии.

Головину 24 года, он перешел в "Монако" в 2018 году из ЦСКА. В предыдущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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