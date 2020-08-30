Минское "Динамо" отказало "Йокериту" в переносе матча КХЛ на более поздний срок

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Минское "Динамо" отказалось переносить по просьбе "Йокерита" на более поздний срок матч Континентальной хоккейной лиги, запланированный в Минске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финского клуба.

"На нынешний момент все идет к тому, что мы поедем в Минск. Мы недавно спрашивали "Динамо" по поводу переноса игры на более поздний срок, но получили отказ", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в Минске каждый день проходят акции протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии.

В пресс-службе "Йокерита" сообщили, что пока неизвестно, состоятся ли ближайшие домашние игры команды в Хельсинки. "Надеюсь, мы получим ответ на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Вопросы по поводу проведения матчей КХЛ в Хельсинки связаны с тем, что Финляндия пока не открыла границу с Россией. Запрет связан с ограничительными мерами против коронавируса. Ближайший домашний матч "Йокерита" против "Нефтехимика" запланирован на 9 сентября.