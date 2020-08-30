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Футбол в России

Гендиректор "Уфы" рад тому, что в команде играет много молодых футболистов

В матче шестого тура РПЛ уфимский клуб сыграл вничью с московским "Динамо"

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Приятно, что тренерский штаб "Уфы" дает возможность проявить себя как можно большему количеству молодых игроков в матчах. Такое мнение высказал ТАСС по телефону генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков.

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"Уфа" в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграла вничью дома с "Динамо" со счетом 1:1.

"В целом ничья - логичный результат. Были шансы у обоих соперников выйти вперед, мы были немножко ближе к победе, но где-то не хватило везения, где-то - мастерства. В целом радует, что тренерский штаб дает шанс проявить себя молодым футболистам", - сказал Шайбеков.

В следующем туре "Уфа" сыграет с "Тамбовом" в гостях. Матчи тура пройдут 12-13 сентября.

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