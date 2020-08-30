Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова победила на Кубке России в Брянске

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова победила на Кубке России по легкой атлетике в Брянске. Спортсменка показала результат 4,75 метра.

Второе место заняла Ольга Муллина (4,25), третье - Людмила Нерубенко (3,80). Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Кэти Нагеотт (4,92), Европы - шведке Михаэле Мейер (4,83).

Кубок России стал для 29-летней Сидоровой третьим соревнованием летнего сезона. 16 августа на турнире в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 4,80 м.

Сидорова выиграла ЧМ-2019 в Дохе с личным рекордом - 4,95 метра.