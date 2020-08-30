Прыгунья с шестом Сидорова рассказала, что на Кубке России ей очень мешал сильный ветер

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Победительница Кубка России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рада своему прыжку на 4,75 метра, так как ей пришлось выступать на стадионе при очень сильном ветре. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.
Сидорова, имеющая в активе золотую медаль чемпионата мира - 2019, в воскресенье пыталась дважды преодолеть планку на высоте 4,85 м и улучшить лучший результат европейского сезона, однако ей не удалось этого сделать. Сидорова стала победительницей проходящего в Брянске Кубка России с результатом 4,75 м.
"Я сегодня очень устала, потому что нам мешал очень сильный ветер, он не прекращался ни на секунду, и поймать какой-то перерыв было невозможно. Шест сдувало при разбеге, очень неприятные ощущения. Из-за этого ничего не получалось сделать, поэтому я очень довольна, что смогла сегодня прыгнуть на 4,75 м. На разминке казалось, что вообще ни одного прыжка не получится", - сказала Сидорова.
Кубок России стал для 29-летней Сидоровой третьим соревнованием летнего сезона. 16 августа на турнире в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 4,80.
Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Кэти Нагеотт (4,92), Европы - шведке Михаэле Мейер (4,83).