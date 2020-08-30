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Автогонки

Гонщик Шварцман заявил, что счастлив вернуться на первое место в личном зачете "Формулы-2"

В воскресенье россиянин, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа, который прошел в Бельгии

ТАСС, 30 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман счастлив вернуться на первое место в личном зачете серии "Формула-2". Комментарий гонщика приводит пресс-служба SMP Racing.

В воскресенье Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа, который прошел в Бельгии. Этот успех позволил ему возглавить личный зачет чемпионата.

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"Наконец я вернулся на первое место, впервые с этапа в Венгрии, - сказал Шварцман. - Я очень счастлив и хочу сказать большое спасибо SMP Racing и команде, они проделали великолепную работу, машина была хорошей весь уик-энд. Вчера я допустил ошибку, которая немного повлияла на результат. Сегодня же мне удался неплохой старт, и уже на выходе из первого поворота я был на третьей позиции".

"Ребята впереди меня ехали достаточно агрессивно, поэтому я решил вести себя с ними осторожнее. Они столкнулись, и я воспользовался этой возможностью, чтобы пройти их. После этого я сосредоточился на своем темпе и очень рад, что одержал победу и установил быстрейший круг в гонке", - заключил Шварцман.

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.

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