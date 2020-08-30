Мурзагулов: ФК "Уфа" работает над тем, чтобы укрепить состав команды

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" может быть доволен ничьей с "Динамо" (1:1) в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), учитывая тот факт, что бюджет башкирского клуба равен стоимости одного запасного игрока команды-соперника. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

"Ничьей с командой, где на лавке сидит человек, который стоит как наш бюджет, конечно, надо радоваться, - сказал Мурзагулов. - Тем более, что пришлось отыгрываться и по первому тайму "Динамо" доминировало. То, что в очередной раз сумели перестроиться, сумели заиграть по-другому, наводит на оптимистичный лад. Это ответ многочисленным критикам, которые говорили, что "Уфа" может только в 11 человек сзади стоять - когда атаковать надо, атакуем и забиваем, в том числе таким сильным командам как "Динамо".

Ранее главный тренер команды Вадим Евсеев признался, что последние неудачи "Уфы" связаны с уходом ряда игроков. "Считаю, что это очко нам надо занести в актив, но, конечно, Вадим прав, надо работать над укреплением состава; мы над этим работаем. Надеюсь, что порадуем болельщиков хорошими переходами", - отметил председатель совета директоров "Уфы", не став раскрывать количество потенциальных новичков и позиции, которые клуб намерен укрепить.

"Мы ищем серьезное усиление, а не начинающих игроков - мы на этом сейчас сфокусированы. Вы знаете, что игроков на вырост мы ищем всегда. Надеюсь, придут и те, кто сразу попадут в основу", - добавил собеседник агентства.

Также Мурзагулов отдельно высказался по поводу игры перешедшего летом из ЦСКА нападающего Тимура Жамалетдинова, который стал автором единственного гола уфимцев в игре с "Динамо". "Он брался под основу и было понятно, что он нас усилит. Очень ждали, что он наконец забьет первый гол и рады, что это наконец случилось. Это придаст ему уверенности, тем более, гол он исхитрился забить из не самой простой ситуации. Честно говоря, давно не видел, чтобы кто-то, стоя на коленях, головой вратаря перебрасывал", - резюмировал представитель руководства башкирского клуба.

В следующем туре "Уфа" сыграет с "Тамбовом" в гостях. Матчи тура пройдут 12-13 сентября.