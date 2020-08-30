Золотые медали шахматной онлайн-олимпиады достанутся сборным России и Индии

ТАСС, 30 августа. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали всемирной шахматной онлайн-олимпиады командам России и Индии, игравшим друг с другом в финале. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.