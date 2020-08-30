Филатов назвал победу сборной России на шахматной онлайн-олимпиаде самой тяжелой в истории

Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее FIDE приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

"Блестящая победа российской сборной, FIDE поздравила нас с золотом, - сказал Филатов. - Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии - это вопрос к FIDE. Мы вели в счете, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции. А то, что рухнул интернет где-то - это вопрос к другой стране, это будет на совести индийской федерации".

"Это самая тяжелая медаль в истории. С пандемии не проводились соревнования. Сборная России выиграла [чемпионаты] Европы, мира, Олимпиаду - и вписала золотыми буквами свои имена. Мы - первый вид спорта, проведший онлайн-олимпиаду", - добавил глава ФШР.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.