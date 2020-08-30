Хэмилтон впервые с 2017 года стал победителем Гран-при Бельгии "Формулы-1"

ТАСС, 30 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Этап прошел на автодроме "Спа-Франкоршам".

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третье место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят стал 11-м, его товарищ по команде француз Пьер Гасли завершил гонку на восьмой строчке.

До финиша не сумели добраться итальянец Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), британец Джордж Рассел ("Уильямс") и испанец Карлос Сайнс ("Макларен").

Эта победа стала 89-й для британского пилота в "Формуле-1", в Бельгии Хэмилтон стал лучшим в четвертый раз (2010, 2015, 2017, 2020), сравнявшись по этому показателю с британцем Джимом Кларком и финном Кими Райкконеном. Ныне выступающий за "Альфа Ромео" Райкконен пришел к финишу 12-м. Наибольшее количество побед на трассе в Бельгии за немцем Михаэлем Шумахером (6).

Хэмилтон лидирует в индивидуальном зачете, набрав 157 очков, второе место занимает Ферстаппен (110), третье - Боттас (107). Квят с двумя очками в активе располагается на 16-й строчке.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 4-6 сентября в Италии.