"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" и остался вторым в турнирной таблице РПЛ

Незадолго до матча стало известно, что список травмированных игроков "Локомотива" пополнил Гжегож Крыховяк - у поляка воспалилась икроножная мышца. Таким образом, на матч с "Зенитом" московская команда вышла без трех ключевых игроков: помимо Крыховяка, по причине травм встречу пропускали полузащитники Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. Последний на днях перенес операцию на колене, его возвращение в строй ожидается в следующем году, рядом с домашней ареной "Локомотива" был установлен стенд с фотографией Баринова, на котором болельщики перед началом матча писали слова поддержки футболисту, все пожелания будут после переданы игроку. Внутри чаши стадиона был развернут баннер со словами "Дима, поправляемся!".

В следующем туре подопечные Сергея Семака дома примут тульский "Арсенал", а "Локомотив" в гостях встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут после паузы на игры национальных сборных.

"Зенит" набрал 13 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" идет седьмым, имея в активе восемь очков после шести встреч. Лидирует московский "Спартак" (14 очков в шести матчах).

На 10-й минуте встречи полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский отправил мяч в ворота "Зенита", но гол был отменен из-за офсайда. Лучшим игроком матча был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.

Уже по ходу игры активная часть болельщиков "Локомотива", которая традиционно располагается на южной трибуне стадиона, от поддержки игроков команды вновь перешла к призывам уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе. После поражения команды от грозненского "Ахмата" (2:3) в прошлом туре чемпионата России совет директоров "Локомотива" его поддержал, однако болельщики до сих пор не собираются прощать тому решение расстаться с Юрием Семиным, при котором клуб добился большинства своих успехов.

Игра опасными моментами не изобиловала. "Локомотив" активнее соперника начал встречу, одну из атак команда даже сумела завершить взятием ворот, которое было отменено из-за офсайда. После просмотра видеоповтора судейская бригада приняла во главе с Владимиром Москалевым решила, что автор гола Дмитрий Рыбчинский принял передачу из положения "вне игры".

Второй опасный момент в игре также создал "Локомотив". В ходе контратаки Смолов выбегал один на один с вратарем "Зенита" Михаилом Кержаковым, но затянул с ударом и упустил шанс забить. В начале второго тайма на трибунах вновь было больше событий, чем на поле. Конфликт межу болельщиками "Зенита" и "Локомотива", в ходе которого с трибун летели бутылки и даже одно кресло, удалось погасить после вмешательства полиции и ОМОНа.

Тем временем "Локомотив" продолжал превосходить соперника в атакующих действиях. Особенно после выхода на поле Эдера и Виталия Лисаковича. Железнодорожники сумели несколько раз пробить по воротам из выгодных позиций, однако точности ударам не хватило.

Встреча в итоге прошла без забитых голов. Аналогичный счет был зафиксирован и в прошлой игре этих команд в чемпионате России, которая прошла в феврале. В матче за Суперкубок, который в августе открывал новый сезон, "Зенит" победил со счетом 2:1.