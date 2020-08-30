Алексей Миранчук после игры с "Зенитом" попрощался с болельщиками "Локомотива"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Миранчук попрощался с болельщиками "Локомотива" после матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом" (0:0 ). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В воскресенье "Локомотив" объявил, что футболист продолжит карьеру в итальянской "Аталанте". В матче с "Зенитом" Миранчук не участвовал из-за травмы.

"Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все титулы. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить всех вас за то, что всегда были рядом, во все моменты - сложные и легкие. Настало время идти за мечтой, всем спасибо, знаю, что вы будете всегда со мной, будете переживать и поддерживать. Я не прощаюсь с вами, увидимся, спасибо большое, вперед "Локо", - сказал 24-летний футболист.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером., трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка страны. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 голевых передач.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.