"Локомотив" объявил о переходе футболиста Алексея Миранчука в "Аталанту"

ТАСС, 30 августа. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из российского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 24-летнего полузащитника. Трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование.

"Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии", - говорится в сообщении.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

"Аталанта" по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла третье место в турнирной таблице, завоевав второй год подряд право на участие в Лиге чемпионов. Старт чемпионата Италии запланирован на 19 сентября.