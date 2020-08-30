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Футбол в России

Мещеряков: уход Миранчука в "Аталанту" важен не только для "Локомотива", но и для России

Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту" важен не только для "Локомотива", но и для всей России. Об этом журналистам рассказал глава совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в воскресенье объявил о переходе Миранчука. Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

"Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал Мещеряков.

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