Мещеряков: уход Миранчука в "Аталанту" важен не только для "Локомотива", но и для России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту" важен не только для "Локомотива", но и для всей России. Об этом журналистам рассказал глава совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в воскресенье объявил о переходе Миранчука. Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

"Выезд наших игроков за рубеж важен не только для "Локомотива", но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось", - сказал Мещеряков.